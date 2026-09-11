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Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа

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Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 1
Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ключницы и брелоки
  • Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 1
  • Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
12 020 руб.  13 862 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572327
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Ключницы и брелоки
Декоративные элементы
логотип
Застежка
кнопки
Количество отделений
1
Коллекция
Piquadro Blue Square
Материал верха
кожа
Пол
унисекс
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип товара
ключница
Цвет
синий
Упаковка состав набора
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа

Стильная ключница на 6 ключей 6х12х2 натуральная кожа. Имеет внешнее кольцо и карабин - для крепления к поясу,или дополнительных крупных ключей. Прекрасный функциональный подарок для друзей и близких.



Смотрите также: Визитницы, Чемоданы

Отзывы о товаре Ключница Piquadro Blue Square PC1397B2/BLU2 синий натур.кожа




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Ключницы и брелоки
Декоративные элементы
логотип
Застежка
кнопки
Количество отделений
1
Коллекция
Piquadro Blue Square
Материал верха
кожа
Пол
унисекс
Страна бренда
Италия
Страна производства
Италия
Тип товара
ключница
Цвет
синий
Развернуть
Упаковка состав набора
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная ключница на 6 ключей 6х12х2 натуральная кожа. Имеет внешнее кольцо и карабин - для крепления к поясу,или дополнительных крупных ключей. Прекрасный функциональный подарок для друзей и близких.


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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