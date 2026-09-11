Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа
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Характеристики
Описание товара Чехол для визитных карт Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2 синий натур.кожа
Визитница Piquadro Blue Square PP1263B2/BLU2, синий Piquadro – это итальянская новаторская компания, производящая кожгалантерею и специализирующаяся на мужских и женских кожаных аксессуарах. Три основных принципа бренда: технологичность изделий, функциональность, выраженная в организации внутреннего пространства и узнаваемый дизайн. Все изделия проходят 3 ступени контроля качества и имеют индивидуальный номер. Кожа поставляется только от проверенных производителей и только из Италии, преимущественно из района Тосканы, который имеет древние традиции выделки, что делает его одним из самых известных в мире. Деликатно выделанная кожа, с подчеркнутой текстурой, пропитанная специальными составами предотвращающими износ и водонепроницаемыми. Кожа комбинируется с последними разработками тканей. Продукция элегантна, удобна и узнаваема. Классические цвета наряду с тонами из коллекций во всем многообразии моделей, которые соответствуют самому изысканному вкусу. Чехол Piquadro для визитных карт выполнен из телячьей кожи темно-синего цвета. Края чехла отстрочены. подкладка отделана голубым материалом. Переднюю часть украшает металлическая вставка с голубой полосой и надписью Piquadro. Чехол фиксируется магнитами. Внутренняя часть украшена голубым кантом и тиснением Piquadro. Натуральная кожа с пропиткой отталкивает влагу и обладает высокими износоустойчивыми характеристиками. Элегантный классический чехол может использовать как мужчина. так и женщина. Аксессуар упакован в фирменную коробку и станет прекрасным подарком для друга или коллеги по работе.
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