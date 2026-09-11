Top.Mail.Ru
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 400 руб.  3 022 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 482366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор
2 400 руб. -21%
3 022 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор

Тонкий, легкий и стильный Armytek Zippy теперь 3 в 1. Мультифонарь Zippy Extended Set подходит для ежедневного использования, выполнения работ и кемпинга. Сверхпрочное стальное кольцо позволяет носить фонарь вместе с ключами. Съемная клипса из нержавеющей стали надежно крепится на одежде или ремне. Поворотное на 360° крепление с магнитом и пластиковая клипса на кепку обеспечивают возможность использования фонаря в качестве налобного. Сильный магнит в креплении надежно удержит фонарь на металлической поверхности. Встроенный Li-Pol аккумулятор легко заряжается с помощью Micro-USB кабеля.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Описание
Тонкий, легкий и стильный Armytek Zippy теперь 3 в 1. Мультифонарь Zippy Extended Set подходит для ежедневного использования, выполнения работ и кемпинга. Сверхпрочное стальное кольцо позволяет носить фонарь вместе с ключами. Съемная клипса из нержавеющей стали надежно крепится на одежде или ремне. Поворотное на 360° крепление с магнитом и пластиковая клипса на кепку обеспечивают возможность использования фонаря в качестве налобного. Сильный магнит в креплении надежно удержит фонарь на металлической поверхности. Встроенный Li-Pol аккумулятор легко заряжается с помощью Micro-USB кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy ES Grey, 160 лм, аккумулятор - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...