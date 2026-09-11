Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2330 лм, теплый свет
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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%9 800 руб. 11 718 руб.
В наличии
Код товара: 482357
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 800 руб. -16%
11 718 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
70
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2330 лм, теплый свет
Wizard C2 Pro — первый мультифонарь в обновленной линейке Armytek. Идеальное решение для тех, кто ищет мощный многофункциональный фонарь для продолжительного профессионального и ежедневного использования. Модель отличается невероятной яркостью до 2500 люмен и дальностью света до 131 метра. Заряжается от любого USB-источника питания с помощью магнитного USB-кабеля. Мощный магнит в задней крышке позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности. В комплект входит комфортное налобное крепление, клипса для фиксации на одежде или рюкзаке и велокрепление ABM-01. Wizard C2 Pro совместим с креплением на каску AHM-02 и подходит для строительных работ.
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Wizard C2 Pro — первый мультифонарь в обновленной линейке Armytek. Идеальное решение для тех, кто ищет мощный многофункциональный фонарь для продолжительного профессионального и ежедневного использования. Модель отличается невероятной яркостью до 2500 люмен и дальностью света до 131 метра. Заряжается от любого USB-источника питания с помощью магнитного USB-кабеля. Мощный магнит в задней крышке позволяет закрепить фонарь на любой металлической поверхности. В комплект входит комфортное налобное крепление, клипса для фиксации на одежде или рюкзаке и велокрепление ABM-01. Wizard C2 Pro совместим с креплением на каску AHM-02 и подходит для строительных работ.
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+ABM01+18650, 2330 лм, теплый свет - стоимость товара 9800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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