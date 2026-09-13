Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный
Модель из обновленной линейки компактных мультифонарей. Crystal Pro UV — это универсальный фонарь, который сочетает в себе самые популярные варианты света. Белый, красный, зеленый, синий и ультрафиолетовый световые потоки дают еще больше возможностей применения фонаря в быту или в профессиональной деятельности. Crystal Pro UV можно использовать в качестве налобного фонаря, фиксировать на ремне или одежде, в том числе специализированной униформе, носить на ремешке или вместе с ключами. Модель также устанавливается на велосипеде с использованием силиконовых колец. Материал корпуса и особое расположение диодов обеспечивают широкий угол света в 180°, оптимальный для применения на близком расстоянии. Фонарь работает до 50 дней на одном заряде в режиме минимальной яркости. Встроенный Li-Pol аккумулятор заряжается с помощью любого USB-C кабеля.
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