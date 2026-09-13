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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный

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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 7
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 8
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 9
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 10
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 11
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 12
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 13
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 14
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 15
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 16
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 17
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 18
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 19
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 20
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 21
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 22
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 23
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 24
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 25
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 26
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 27
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 28
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 29
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 30
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 31
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 32
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 33
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 34
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 35
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 36
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 37
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 41
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Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Тип питания
аккумулятор
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  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 20
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 21
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 22
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 23
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  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 29
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 30
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 31
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 32
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 33
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 34
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 35
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 36
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 37
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 38
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 39
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 40
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 41
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 42
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715112
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный

Модель из обновленной линейки компактных мультифонарей. Crystal Pro UV — это универсальный фонарь, который сочетает в себе самые популярные варианты света. Белый, красный, зеленый, синий и ультрафиолетовый световые потоки дают еще больше возможностей применения фонаря в быту или в профессиональной деятельности. Crystal Pro UV можно использовать в качестве налобного фонаря, фиксировать на ремне или одежде, в том числе специализированной униформе, носить на ремешке или вместе с ключами. Модель также устанавливается на велосипеде с использованием силиконовых колец. Материал корпуса и особое расположение диодов обеспечивают широкий угол света в 180°, оптимальный для применения на близком расстоянии. Фонарь работает до 50 дней на одном заряде в режиме минимальной яркости. Встроенный Li-Pol аккумулятор заряжается с помощью любого USB-C кабеля.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
брелок, велосипедный, налобный, карманный
Количество режимов работы
5
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
200
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Модель из обновленной линейки компактных мультифонарей. Crystal Pro UV — это универсальный фонарь, который сочетает в себе самые популярные варианты света. Белый, красный, зеленый, синий и ультрафиолетовый световые потоки дают еще больше возможностей применения фонаря в быту или в профессиональной деятельности. Crystal Pro UV можно использовать в качестве налобного фонаря, фиксировать на ремне или одежде, в том числе специализированной униформе, носить на ремешке или вместе с ключами. Модель также устанавливается на велосипеде с использованием силиконовых колец. Материал корпуса и особое расположение диодов обеспечивают широкий угол света в 180°, оптимальный для применения на близком расстоянии. Фонарь работает до 50 дней на одном заряде в режиме минимальной яркости. Встроенный Li-Pol аккумулятор заряжается с помощью любого USB-C кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro UV, 200 лм, красный – стоимость товара 2320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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