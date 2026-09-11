Фонарь-брелок светодиодный Fenix E12V20, 160 лм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
батарея
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%2 680 руб. 4 488 руб.
В наличии
Код товара: 565637
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 680 руб. -40%
4 488 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
нет
Тип питания
батарея
Тип батарей
АА
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х4
Вес, г.
100
Описание товара Фонарь-брелок светодиодный Fenix E12V20, 160 лм
Fenix E12 V20 — компактный, яркий и функциональный мини-фонарь на все случаи жизни. Работает от одной батареи АА и имеет отличные рабочие параметры: световой поток 160 люмен, дальность луча 68 метров и время работы в минимальном режиме — 70 часов.
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
нет
Тип питания
батарея
Тип батарей
АА
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Fenix E12 V20 — компактный, яркий и функциональный мини-фонарь на все случаи жизни. Работает от одной батареи АА и имеет отличные рабочие параметры: световой поток 160 люмен, дальность луча 68 метров и время работы в минимальном режиме — 70 часов.
Фонарь-брелок светодиодный Fenix E12V20, 160 лм - стоимость товара 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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