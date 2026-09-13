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Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч

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Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч - фото 1
Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч - фото 2
Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч - фото 3
Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
  • Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч - фото 1
  • Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч - фото 2
  • Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч - фото 3
  • Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 259 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х7
Вес, г.
50

Описание товара Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч

Аккумуляторные батарейки 18650 Li-Ion емкостью 3500 mAh. Высокая емкость аккумуляторов обеспечит эффективную и продолжительную работу Вашего светодиодного фонаря. Это защищенные аккумуляторы.

Отзывы о товаре Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторные батарейки 18650 Li-Ion емкостью 3500 mAh. Высокая емкость аккумуляторов обеспечит эффективную и продолжительную работу Вашего светодиодного фонаря. Это защищенные аккумуляторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор защищенный Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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