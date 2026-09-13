Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 930 лм, теплый свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 930 лм, теплый свет, аккумулятор
Превосходный свет с постоянной яркостью благодаря мощной электронике и активному температурному контролю без таймеров Возможность перезарядки с помощью магнитного USB кабеля Эффективная TIR-оптика без эффекта «туннельного зрения» даже после длительного использования Цветная предупредительная индикация низкого уровня заряда и активный контроль температуры Боковая кнопка для удобного управления одной рукой и простое переключение режимов с расширенным управлением Цветная информационная индикация и ультра низкий расход тока в выключенном состоянии – более 25 лет Магнит, крепкий чехол, съемная клипса и возможность вертикальной установки для универсального использования Прочный корпус без длинных проводов, ненадежных резиновых соединителей и лишних блоков Полная защита от проникновения воды, грязи и пыли – фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров
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