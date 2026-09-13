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Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор

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Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 6
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 7
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 8
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 9
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 10
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 11
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 12
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 13
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 14
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 15
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 16
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 17
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
универсальный
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
930
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 7
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 8
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 9
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 10
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 11
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 12
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 13
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 14
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 15
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 16
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 17
  • Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715153
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор
4 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
универсальный
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
930
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор

Фонарь на каждый день в классическом форм-факторе с широким лучом света и большим центральным пятном. Prime C2 — это модель для тех, кто в повседневном применении использует базовый набор режимов. Оптимальная яркость, интуитивно понятное управление, а также комплектные и опциональные аксессуары делают Prime C2 незаменимым основным или дополнительным источником света на вечерней прогулке, в походе с ночевкой или дома. Надежный нейлоновый чехол позволяет фиксировать фонарь на ремне, защищает корпус от царапин во время хранения и транспортировки. Prime C2 также можно положить в машину и использовать для выявления неисправностей или в качестве дополнительной подсветки багажника: достаточно зафиксировать фонарь на металлической поверхности. Кроме того, благодаря совместимости с оригинальным велосипедным креплением Prime C2 устанавливается на любой велосипед в качестве велофары.

Отзывы о товаре Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
универсальный
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
930
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Фонарь на каждый день в классическом форм-факторе с широким лучом света и большим центральным пятном. Prime C2 — это модель для тех, кто в повседневном применении использует базовый набор режимов. Оптимальная яркость, интуитивно понятное управление, а также комплектные и опциональные аксессуары делают Prime C2 незаменимым основным или дополнительным источником света на вечерней прогулке, в походе с ночевкой или дома. Надежный нейлоновый чехол позволяет фиксировать фонарь на ремне, защищает корпус от царапин во время хранения и транспортировки. Prime C2 также можно положить в машину и использовать для выявления неисправностей или в качестве дополнительной подсветки багажника: достаточно зафиксировать фонарь на металлической поверхности. Кроме того, благодаря совместимости с оригинальным велосипедным креплением Prime C2 устанавливается на любой велосипед в качестве велофары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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