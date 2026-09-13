Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь Armytek Prime C2 Magnet USB+18650, 930 лм, теплый свет, аккумулятор
Фонарь на каждый день в классическом форм-факторе с широким лучом света и большим центральным пятном. Prime C2 — это модель для тех, кто в повседневном применении использует базовый набор режимов. Оптимальная яркость, интуитивно понятное управление, а также комплектные и опциональные аксессуары делают Prime C2 незаменимым основным или дополнительным источником света на вечерней прогулке, в походе с ночевкой или дома. Надежный нейлоновый чехол позволяет фиксировать фонарь на ремне, защищает корпус от царапин во время хранения и транспортировки. Prime C2 также можно положить в машину и использовать для выявления неисправностей или в качестве дополнительной подсветки багажника: достаточно зафиксировать фонарь на металлической поверхности. Кроме того, благодаря совместимости с оригинальным велосипедным креплением Prime C2 устанавливается на любой велосипед в качестве велофары.
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