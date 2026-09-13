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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет

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Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2500
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715169
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет
4 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2500
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х5
Вес, г.
350

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет

Тактический фонарь Armytek Viking холодного света представляет собой профессиональный инструмент, созданный для тактического применения и охоты. Оптимальное сочетание крупного центрального пятна и широкой боковой засветки обеспечивает эффективное обнаружение и быструю идентификацию целей на ближних и средних дистанциях. Цифровая стабилизация светового потока гарантирует пользователю стабильно высокую яркость луча на протяжении всего времени работы. Система теплоотвода в сочетании с активной термозащитой надежно предотвращает перегрев внутренних компонентов и корпуса даже в самых интенсивных и длительных сценариях использования. Защита автоматически снижает яркость при достижении пороговой температуры +58 °C, обеспечивая безопасность и долгий срок службы устройства. Для удобства эксплуатации в полевых условиях фонарь поддерживает работу как от 1 аккумулятора 18650 Li-ion, так и от 2 батареек типа CR123A, что позволяет адаптировать прибор под наиболее доступные на текущий момент источники питания (приобретаются отдельно). В экономичном режиме автономность устройства достигает 12 дней непрерывной работы – идеальный показатель для длительных выездов на природу. Прочный корпус из авиационного алюминия с защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 выдерживает значительные механические нагрузки, включая мощную отдачу огнестрельного оружия, что делает прибор полностью готовым к работе в самых сложных условиях.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
тактический
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
2500
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Тактический фонарь Armytek Viking холодного света представляет собой профессиональный инструмент, созданный для тактического применения и охоты. Оптимальное сочетание крупного центрального пятна и широкой боковой засветки обеспечивает эффективное обнаружение и быструю идентификацию целей на ближних и средних дистанциях. Цифровая стабилизация светового потока гарантирует пользователю стабильно высокую яркость луча на протяжении всего времени работы. Система теплоотвода в сочетании с активной термозащитой надежно предотвращает перегрев внутренних компонентов и корпуса даже в самых интенсивных и длительных сценариях использования. Защита автоматически снижает яркость при достижении пороговой температуры +58 °C, обеспечивая безопасность и долгий срок службы устройства. Для удобства эксплуатации в полевых условиях фонарь поддерживает работу как от 1 аккумулятора 18650 Li-ion, так и от 2 батареек типа CR123A, что позволяет адаптировать прибор под наиболее доступные на текущий момент источники питания (приобретаются отдельно). В экономичном режиме автономность устройства достигает 12 дней непрерывной работы – идеальный показатель для длительных выездов на природу. Прочный корпус из авиационного алюминия с защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 выдерживает значительные механические нагрузки, включая мощную отдачу огнестрельного оружия, что делает прибор полностью готовым к работе в самых сложных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking, 2500 лм, 300 м, холодный свет - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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