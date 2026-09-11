Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann XP-L, 1200 лм, аккумулятор White
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Характеристики
Тип товара
Фонарь тактический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%3 580 руб. 5 001 руб.
В наличии
Код товара: 481445
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 580 руб. -28%
5 001 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х6х5
Вес, г.
120
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann XP-L, 1200 лм, аккумулятор White
Много времени и сил ушло на разработку поистине революционного фонаря. Благодаря кропотливой работе высококвалифицированных инженеров, Dobermann относится к числу лучших тактических фонарей. Мы хотим, чтобы Вы сами удостоверились, насколько далеко продвинулся данный девайс. Чем же так уникален Dobermann? Фонарь предоставляет совершенно новый уровень функциональности и всех технических характеристик, а также широкие возможности применения. У Вас не возникнет необходимость, спустя несколько лет, задуматься о замене данной модели более новой благодаря непревзойдённым параметрам
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Много времени и сил ушло на разработку поистине революционного фонаря. Благодаря кропотливой работе высококвалифицированных инженеров, Dobermann относится к числу лучших тактических фонарей. Мы хотим, чтобы Вы сами удостоверились, насколько далеко продвинулся данный девайс. Чем же так уникален Dobermann? Фонарь предоставляет совершенно новый уровень функциональности и всех технических характеристик, а также широкие возможности применения. У Вас не возникнет необходимость, спустя несколько лет, задуматься о замене данной модели более новой благодаря непревзойдённым параметрам
Фонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann XP-L, 1200 лм, аккумулятор White - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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