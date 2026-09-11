Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный Fenix E20V2.0 Cree SST20 LED, 350 лм
Знаменитая фирма Fenix представила ещё один продукт – Fenix E20 V2.0. Это портативный фонарь, предназначен для ношения каждый день. Переключение осуществляется одной рукой при использовании кнопки в хвостовой части. Предусмотрен светодиод Luminus SST20, ресурс свечения которого составляет пятьдесят тысяч часов. Модель способна генерировать самый большой световой поток в 350 люменов, а дистанция свечения составляет 126 метров. Работает модель на двух батарейках типа АА, и эти батарейки можно заменить в случае потребности. Для питания также можете использовать аккумуляторы Ni-MH. Доступны четыре режима свечения, цифровая регулировка и стандарт защиты от пыли и воды IP68. Фонарь Fenix E20 V2.0 является универсальным прибором, и подходит для различных видов деятельности. Как для активного отдыха, так и для работы.
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