Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
батарея/аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор
Модель фонаря Fenix LR35R представляет собой единственный в своём роде прибор с наибольшей яркостью 10000 люменов в таком компактном корпусе. Фонарь позиционируется, как поисковый вариант, и его луч света преодолевает дистанцию в 500 метров. В комплекте вместе с моделью предусмотрены две литий-ионные батарейки ёмкостью 4000 мАч каждая форм-фактора 21700. Выходной ток – 30 ампер. Батарейки можно заряжать через порт USB Type-C. Угол прожектора в 90 градусов способствует исследовательским, поисковым и спасательным работам. Индикатор степени заряженности позволит вам быть в курсе заряда батареек. Дополнительные функции включают в себя интеллектуальную схему памяти, функцию блокировки и класс защиты IP68. Как только вы увидите мощность фонарика на 10 тысяч люменов, вы больше не испытаете беспокойство в ночных приключениях, таких как поиск, спелеология, патрулирование и т. д, и т. п.
Модель фонаря Fenix LR35R представляет собой единственный в своём роде прибор с наибольшей яркостью 10000 люменов в таком компактном корпусе. Фонарь позиционируется, как поисковый вариант, и его луч света преодолевает дистанцию в 500 метров. В комплекте вместе с моделью предусмотрены две литий-ионные батарейки ёмкостью 4000 мАч каждая форм-фактора 21700. Выходной ток – 30 ампер. Батарейки можно заряжать через порт USB Type-C. Угол прожектора в 90 градусов способствует исследовательским, поисковым и спасательным работам. Индикатор степени заряженности позволит вам быть в курсе заряда батареек. Дополнительные функции включают в себя интеллектуальную схему памяти, функцию блокировки и класс защиты IP68. Как только вы увидите мощность фонарика на 10 тысяч люменов, вы больше не испытаете беспокойство в ночных приключениях, таких как поиск, спелеология, патрулирование и т. д, и т. п.
Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор - стоимость товара 18960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фонарь светодиодный поисковый Fenix LR35R, 10000 лм, аккумулятор