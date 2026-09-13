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Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh

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Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh - фото 2
Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
  • Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh - фото 1
  • Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh - фото 2
  • Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 259 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh

Аккумуляторы 21700 Li-Ion емкостью 5000 мАч применяются в электрооборудовании, для работы которого требуется мощный источник питания. Увеличивают производительность и время работы устройств. Используются в фонарях Armytek версии Pro Max.

Отзывы о товаре Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Аккумуляторная батарея
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы 21700 Li-Ion емкостью 5000 мАч применяются в электрооборудовании, для работы которого требуется мощный источник питания. Увеличивают производительность и время работы устройств. Используются в фонарях Armytek версии Pro Max.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор незащищенный Armytek 21700 Li-Ion 5000 mAh - по цене 3400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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