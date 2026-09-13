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Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор

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Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 6
Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
универсальный
Количество режимов работы
11
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1000
Тип питания
батарея/аккумулятор
  • Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 6
  • Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715150
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор
4 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
универсальный
Количество режимов работы
11
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
CR123A, Li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
50

Описание товара Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор

Превосходный свет с постоянной яркостью благодаря мощной электронике и активному температурному контролю без таймеров Возможность перезарядки с помощью магнитного USB кабеля Эффективная TIR-оптика без эффекта «туннельного зрения» даже после длительного использования Цветная предупредительная индикация низкого уровня заряда и активный контроль температуры Боковая кнопка для удобного управления одной рукой и простое переключение режимов с расширенным управлением Цветная информационная индикация и ультра низкий расход тока в выключенном состоянии – более 25 лет Магнит, крепкий чехол, съемная клипса и возможность вертикальной установки для универсального использования Прочный корпус без длинных проводов, ненадежных резиновых соединителей и лишних блоков Полная защита от проникновения воды, грязи и пыли – фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров

Отзывы о товаре Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
универсальный
Количество режимов работы
11
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
1000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
CR123A, Li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Превосходный свет с постоянной яркостью благодаря мощной электронике и активному температурному контролю без таймеров Возможность перезарядки с помощью магнитного USB кабеля Эффективная TIR-оптика без эффекта «туннельного зрения» даже после длительного использования Цветная предупредительная индикация низкого уровня заряда и активный контроль температуры Боковая кнопка для удобного управления одной рукой и простое переключение режимов с расширенным управлением Цветная информационная индикация и ультра низкий расход тока в выключенном состоянии – более 25 лет Магнит, крепкий чехол, съемная клипса и возможность вертикальной установки для универсального использования Прочный корпус без длинных проводов, ненадежных резиновых соединителей и лишних блоков Полная защита от проникновения воды, грязи и пыли – фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь Armytek Prime C1 Pro USB+18350, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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