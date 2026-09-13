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Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет

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Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 1
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 2
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 3
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 4
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 5
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 6
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 7
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 8
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 9
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 10
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 11
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 12
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 13
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 14
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 15
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 16
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 17
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 18
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 19
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 20
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 21
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 22
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 23
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 24
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 25
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 26
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 27
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 28
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 29
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
тактический
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
700
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 1
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 2
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 3
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 4
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 5
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 6
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 7
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 8
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 9
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 10
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 11
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 12
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 13
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 14
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 15
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 16
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 17
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 18
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 19
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 20
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 21
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 22
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 23
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 24
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 25
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 26
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 27
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 28
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 29
  • Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет
4 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
тактический
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
700
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
230

Описание товара Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет

Armytek Buckler M1 — профессиональный пистолетный фонарь с 700 лм белого света с широким углом засветки и большим центральным пятном с дальностью до 105 метров. Фонарь крепится на стандартную планку Picatinny, предусмотренную на некоторых моделях пистолетов под дульным срезом. Фонарь оснащён корпусом из авиационного алюминия 6061-T6 с премиальным матовым небликующим чёрным анодированием III типа 400HV с магнитным портом для зарядки встроенного аккумулятора ёмкостью 350 мАч, который обеспечивает до 65 минут работы. Фонарь можно заряжать не снимая с оружия, присутствует индикатор уровня заряда. Конструкция продумана и надёжна, выдерживает отдачу любого пистолетного калибра. Диод и прецизионно расчитанный гладкий рефлектор защищает закалённое стекло и стальной безель. Управление амбидекстерное, дублируется с двух сторон. Нажатие на кнопки лёгкое, не сбивает линию прицеливания.

Отзывы о товаре Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
тактический
Количество режимов работы
3
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
700
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP67
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Armytek Buckler M1 — профессиональный пистолетный фонарь с 700 лм белого света с широким углом засветки и большим центральным пятном с дальностью до 105 метров. Фонарь крепится на стандартную планку Picatinny, предусмотренную на некоторых моделях пистолетов под дульным срезом. Фонарь оснащён корпусом из авиационного алюминия 6061-T6 с премиальным матовым небликующим чёрным анодированием III типа 400HV с магнитным портом для зарядки встроенного аккумулятора ёмкостью 350 мАч, который обеспечивает до 65 минут работы. Фонарь можно заряжать не снимая с оружия, присутствует индикатор уровня заряда. Конструкция продумана и надёжна, выдерживает отдачу любого пистолетного калибра. Диод и прецизионно расчитанный гладкий рефлектор защищает закалённое стекло и стальной безель. Управление амбидекстерное, дублируется с двух сторон. Нажатие на кнопки лёгкое, не сбивает линию прицеливания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь ультракомпактный на пистолет Armytek Buckler M1, 700 лм, белый свет - стоимость товара 4540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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