Top.Mail.Ru
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 930 лм, теплый свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 930 лм, теплый свет, аккумулятор

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 930 лм, теплый свет, аккумулятор
3 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 930 лм, теплый свет, аккумулятор

Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 930 лм, теплый свет, аккумулятор

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 930 лм, теплый свет, аккумулятор




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Armytek
Страна производитель
Китай
Описание
Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 930 лм, теплый свет, аккумулятор
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Elf C1 USB-C, 930 лм, теплый свет, аккумулятор - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...