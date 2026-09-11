Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2200 лм, холодный свет, аккумулятор
Viking Pro — это тактическая модель нового поколения с мягким широким светом для охоты на открытой местности и специализированных задач. Фонарь можно использовать сразу из коробки: в комплект теперь входят аккумулятор высокой емкости и быстрая магнитная зарядка. Большое центральное пятно и широкая боковая засветка делают Viking Pro лучшим решением для ближней и средней дистанции с максимальной дальностью до 288 метров. Широкий луч позволяет комфортно выцеливать объекты, находящиеся на небольшом расстоянии в 50-70 метров. Яркость светового потока при этом составляет впечатляющие 2200 люмен. Для зарядки элемента питания не нужно приобретать дополнительное устройство. Аккумулятор заряжается внутри фонаря от любого источника питания с выходом USB. Благодаря силиконовому грип-упору и тактической кнопке в задней крышке Viking Pro удобно использовать одной рукой. Модель совместима с оригинальными цветными фильтрами и выносными кнопками, а также с любыми универсальными подствольными креплениями.
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