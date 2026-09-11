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Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм

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Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм - фото 1
Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм - фото 2
Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
батарея/аккумулятор
  • Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм - фото 1
  • Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм - фото 2
  • Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 410 руб.  2 236 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм
1 410 руб. -37%
2 236 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
ААА
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х4
Вес, г.
13

Описание товара Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм

Это очень компактный фонарь, прекрасно адаптированный под ваш быстрый ритм жизни и насущные задачи. Его небольшие размеры и простота позволяют всегда иметь под рукой портативный источник света. Что хорошо для разных ситуаций на практике. В составе модели – диод популярного производителя Cree. А именно – XP-G2 S3, рассчитанный на работу в течение 50 тысяч часов. Качественный светодиод способствует надёжной и стабильной работе изделия, давая луч с максимальной яркостью 100 люменов. Этого уровня света хватает, дабы подсвечивать ближайшие объекты перед собой. Либо освещать небольшое помещение. Дальнобойность достигает 35 метров. Питается фонарь за счёт одной батарейки типа ААА (LR03), прилагается в комплекте. Для питания советуют использовать аккумулятор Ni-MH.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
батарея/аккумулятор
Тип батарей
ААА
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Это очень компактный фонарь, прекрасно адаптированный под ваш быстрый ритм жизни и насущные задачи. Его небольшие размеры и простота позволяют всегда иметь под рукой портативный источник света. Что хорошо для разных ситуаций на практике. В составе модели – диод популярного производителя Cree. А именно – XP-G2 S3, рассчитанный на работу в течение 50 тысяч часов. Качественный светодиод способствует надёжной и стабильной работе изделия, давая луч с максимальной яркостью 100 люменов. Этого уровня света хватает, дабы подсвечивать ближайшие объекты перед собой. Либо освещать небольшое помещение. Дальнобойность достигает 35 метров. Питается фонарь за счёт одной батарейки типа ААА (LR03), прилагается в комплекте. Для питания советуют использовать аккумулятор Ni-MH.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный Fenix E01 V2.0, синий, 100 лм – стоимость товара 1410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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