Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и красный свет, акуумулятор
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Crystal Pro, 220 лм, белый и красный свет, акуумулятор
Crystal — это многофункциональная модель с ярким красным светом в 30 люмен и белым светом в 150 люмен, которая с легкостью поместится в карман. Благодаря полностью светящемуся корпусу и широкой боковой засветке в 140° фонарь незаменим для повседневного использования на близком расстоянии: на пробежке, велопрогулке, а также во время мелкого ремонта или работы в гараже. Красный свет модели Crystal подойдет для выполнения работ в темное время суток и для сохранения ночного зрения при включении и выключении фонаря: в туристической палатке, наблюдении за звездным небом, для рыбалки и велопрогулок. Он также обладает дополнительным преимущество во время отдыха на природе — позволяет освещать пространство, не привлекая назойливых насекомых. Фонарь работает до 50 дней в режиме минимальной яркости. Дополнительно приобретать и постоянно менять батарейки не нужно: встроенный Li-Pol аккумулятор заряжается с помощью любого Micro USB кабеля. Мультифонарь занимает минимум пространства в рюкзаке или сумке, освобождая место для других вещей. Модель надежно фиксируется на голове с помощью эластичной ленты и позволяет заниматься любым делом при хорошем освещении. Фонарь может быть закреплен на любом элементе одежды, ремне или шлейке рюкзака для безопасных пеших прогулок в ночное время суток. С помощью специальных силиконовых колец в комплекте Crystal прочно крепится на велосипед, а конструкция корпуса с отверстием под кольцо для ключей позволяет использовать мультифонарь в качестве стильного аксессуара.
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