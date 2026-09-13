Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум.
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set WR Red, 120 лм, белый и красный свет, аккум.
Ярче, чем вы могли себе представить ZIPPY Extended Set WR это версия самого компактного мультифонаря от Armytek, оснащенная белым и красным диодом. Невероятно яркий для фонаря такого размера красный свет в 2 раза превосходит самые мощные наключные аналоги.. В комплект входит инновационное поворотное на 360 налобное крепление с сильным магнитом и пластиковой клипсой на кепку. Благодаря такому оригинальному решению Zippy ES WR можно использовать для ежедневного применения, обслуживания авто, ремонтных работ, кемпинга, а также любой другой повседневной и профессиональной деятельности.. Zippy ES WR мультифонарь 3 в 1 Наключный фонарь. Сверхпрочное стальное кольцо для ключей, Несколько стильных цветов корпуса на выбор. Налобный фонарь. Поворотное на 360 налобное крепление с магнитом, Пластиковая клипса на кепку. Фонарь на каждый день. Съемная клипса из нержавеющей стали для крепления на одежде или ремне, Крепление с магнитом для фиксации на металлических поверхностях. С допол
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