Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10
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Характеристики
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%1 530 руб. 2 958 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481377
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х4
Вес, г.
120
Описание товара Крепление велосипедное для фонарей, Fenix ALB-10
Велосипедное крепление ALB-10 вполне традиционно не имеет ничего лишнего — лишь самый необходимый функционал, в который помимо основной задачи закрепления фонаря на руле, входит также и возможность регулировать направление света горизонтально в пределах 30?. Совмещая и комбинируя некоторые детали можно добиться полной ликвидации эффекта встряски, которое происходит во время движения, особенно по пересеченной местности. Правильно используя каучуковые прокладки, вы значительно обезопасите ваш фонарь от нежелательных потрясений.
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Бренд
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Велосипедное крепление ALB-10 вполне традиционно не имеет ничего лишнего — лишь самый необходимый функционал, в который помимо основной задачи закрепления фонаря на руле, входит также и возможность регулировать направление света горизонтально в пределах 30?. Совмещая и комбинируя некоторые детали можно добиться полной ликвидации эффекта встряски, которое происходит во время движения, особенно по пересеченной местности. Правильно используя каучуковые прокладки, вы значительно обезопасите ваш фонарь от нежелательных потрясений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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