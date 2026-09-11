Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 240 лм, зеленый свет, аккумулятор
Превосходная дальнобойность до 297 метров и яркий свет 240 люмен. С помощью узкого сфокусированного луча Вы сможете максимально четко подсветить свою цель. Надежность и прочность произведут на Вас должное впечатление: фонарь продолжает работать после падений с 10-го этажа, существенных ударных нагрузок и погруженияна глубину 50 метров. В любых нештатных ситуациях Predator v.3 XP-E2 можно использовать и не по прямому назначению – например, с помощью ударной кромки Вы сможете разбить стекло или защититься в ближнем бою. Простое доступное управление и несколько режимов яркости. Это даст Вам возможность эффективно использовать батарею, так как Вы сможете подстроить яркость под различные условия и пространства. Невероятно компактный и лёгкий. Фонарь с новейшим сверхъярким светодиодом Cree американского производства. Вы наслаждаетесь стабильной работой на протяжении 45 лет. В то время как стандартная лампа накаливания имеет ресурс всего 1.000 часов, Cree XP-E2 отличается стабильной работой на протяжении 50.000 часов.
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