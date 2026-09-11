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Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор

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Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 5
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 5
  • Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
7 910 руб.  15 231 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор
7 910 руб. -48%
15 231 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х3
Вес, г.
112

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор

Подствольный фонарь TK16 V2.0 отличается компактностью и легкостью при большой мощности. Он работает с усовершенствованной системой APF, разработанной в лабораториях Fenix с целью повысить эффективность фонарей. Именно APF-система позволила обойти ограничения по току, которые есть у традиционных систем включения, и добиться яркости в 3100 люменов.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Подствольный фонарь TK16 V2.0 отличается компактностью и легкостью при большой мощности. Он работает с усовершенствованной системой APF, разработанной в лабораториях Fenix с целью повысить эффективность фонарей. Именно APF-система позволила обойти ограничения по току, которые есть у традиционных систем включения, и добиться яркости в 3100 люменов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3100 лм, аккумулятор - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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