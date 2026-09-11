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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
12 500 руб.
14 061
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565536
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Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор
Налобный фонарь Armytek Wizard C2 Pro Max — это новейшая модель востребованной во всем мире многофункциональной линейки Armytek Wizard. Не просто яркий, ошеломляющий световой поток в 4000 люмен. Широкий заливающий свет фонаря оптимален как для работы на близком расстоянии, так и для подсвечивания больших пространств. Подходит для сервисных и индустриальных работ, активного отдыха, занятий спортом. Важными преимуществами Wizard C2 Pro являются широкие углы света 110°:150° и еще более плавный переход между центральным пятном и боковой засветкой. В сочетании с увеличенным благодаря аккумулятору высокой емкости 21700 Li-Ion временем работы эти характеристики делают использование максимально комфортным. Быстрая магнитная зарядка USB заряжает фонарь всего за 5 часов 20 минут. Благодаря адаптеру в комплекте фонарь также работает на распространенном питании 18650.
Налобный фонарь Armytek Wizard C2 Pro Max — это новейшая модель востребованной во всем мире многофункциональной линейки Armytek Wizard. Не просто яркий, ошеломляющий световой поток в 4000 люмен. Широкий заливающий свет фонаря оптимален как для работы на близком расстоянии, так и для подсвечивания больших пространств. Подходит для сервисных и индустриальных работ, активного отдыха, занятий спортом. Важными преимуществами Wizard C2 Pro являются широкие углы света 110°:150° и еще более плавный переход между центральным пятном и боковой засветкой. В сочетании с увеличенным благодаря аккумулятору высокой емкости 21700 Li-Ion временем работы эти характеристики делают использование максимально комфортным. Быстрая магнитная зарядка USB заряжает фонарь всего за 5 часов 20 минут. Благодаря адаптеру в комплекте фонарь также работает на распространенном питании 18650.
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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