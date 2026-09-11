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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
12 500 руб.  14 061 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565536
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х5
Вес, г.
65

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор

Налобный фонарь Armytek Wizard C2 Pro Max — это новейшая модель востребованной во всем мире многофункциональной линейки Armytek Wizard. Не просто яркий, ошеломляющий световой поток в 4000 люмен. Широкий заливающий свет фонаря оптимален как для работы на близком расстоянии, так и для подсвечивания больших пространств. Подходит для сервисных и индустриальных работ, активного отдыха, занятий спортом. Важными преимуществами Wizard C2 Pro являются широкие углы света 110°:150° и еще более плавный переход между центральным пятном и боковой засветкой. В сочетании с увеличенным благодаря аккумулятору высокой емкости 21700 Li-Ion временем работы эти характеристики делают использование максимально комфортным. Быстрая магнитная зарядка USB заряжает фонарь всего за 5 часов 20 минут. Благодаря адаптеру в комплекте фонарь также работает на распространенном питании 18650.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор




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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Налобный фонарь Armytek Wizard C2 Pro Max — это новейшая модель востребованной во всем мире многофункциональной линейки Armytek Wizard. Не просто яркий, ошеломляющий световой поток в 4000 люмен. Широкий заливающий свет фонаря оптимален как для работы на близком расстоянии, так и для подсвечивания больших пространств. Подходит для сервисных и индустриальных работ, активного отдыха, занятий спортом. Важными преимуществами Wizard C2 Pro являются широкие углы света 110°:150° и еще более плавный переход между центральным пятном и боковой засветкой. В сочетании с увеличенным благодаря аккумулятору высокой емкости 21700 Li-Ion временем работы эти характеристики делают использование максимально комфортным. Быстрая магнитная зарядка USB заряжает фонарь всего за 5 часов 20 минут. Благодаря адаптеру в комплекте фонарь также работает на распространенном питании 18650.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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