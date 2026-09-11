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Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3

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Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Тип питания
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
2 590 руб.  3 393 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481384
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3
2 590 руб. -24%
3 393 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
нет
Тип батарей
нет
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
150

Описание товара Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3

Модель крепления Fenix ALG-00 предназначается для присоединения тактических фонарей к стволу оружия. Оно подходит для фонарей TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD35TAC и некоторых других моделей. ALG-00 Flashlight Ring изготовлено из алюминия с анодированной поверхностью и отлично себя зарекомендовало в таких качествах, как прочность, надежность, долговечность. Крепление легко регулируется по диаметру в пределах от 22, 5 до 26 мм. Кроме того, в комплект к нему входит резиновая накладка, которую можно использовать вместе с фонарями, корпус которых небольшой в диаметре. Для регулировки размеров в комплект входит и небольшой шестигранный ключ.

Отзывы о товаре Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3




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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Крепление
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
нет
Тип батарей
нет
Комплектация элементом питания
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Модель крепления Fenix ALG-00 предназначается для присоединения тактических фонарей к стволу оружия. Оно подходит для фонарей TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD35TAC и некоторых других моделей. ALG-00 Flashlight Ring изготовлено из алюминия с анодированной поверхностью и отлично себя зарекомендовало в таких качествах, как прочность, надежность, долговечность. Крепление легко регулируется по диаметру в пределах от 22, 5 до 26 мм. Кроме того, в комплект к нему входит резиновая накладка, которую можно использовать вместе с фонарями, корпус которых небольшой в диаметре. Для регулировки размеров в комплект входит и небольшой шестигранный ключ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Крепление на оружие на планку Пикатинни для фонарей Fenix (TK32(2016), TK15UE, TK16, PD32(2016), PD3 - по цене 2590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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