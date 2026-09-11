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Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм

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Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 1
Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 2
Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 3
Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 4
Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 5
Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 6
Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 1
  • Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 2
  • Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 3
  • Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 4
  • Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 5
  • Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 6
  • Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
7 690 руб.  12 459 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565634
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм
7 690 руб. -38%
12 459 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х2
Вес, г.
137

Описание товара Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм

Модель Fenix WT25R предназначена для применения в промышленных и операционных помещениях. Он имеет r-образную форму и регулируемый угол наклона головной части корпуса. Здесь доступны шесть режимов работы, при этом, наибольшая яркость достигает 1000 люменов. У фонаря есть магнитное основание, чтобы можно было его зафиксировать на металлических поверхностях. Это комфортно, и освобождает руки пользователя для выполнения задач. Работает на диоде Cree XP-L HI, американского производства, ресурс эксплуатации которого достигает 50 тысяч часов. Дальнобойность светового луча – 230 метров. Угол наклона головной части корпуса регулируется на 105 градусов. Для зарядки предлагается магнитный кабель. Модель обеспечена литий-ионным аккумулятором типоразмера 18650, ёмкость которого достигает 3400 миллиампер-часам. Максимальное время, в течение которого фонарь проработает, составляет 29 часов.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Fenix WT25R предназначена для применения в промышленных и операционных помещениях. Он имеет r-образную форму и регулируемый угол наклона головной части корпуса. Здесь доступны шесть режимов работы, при этом, наибольшая яркость достигает 1000 люменов. У фонаря есть магнитное основание, чтобы можно было его зафиксировать на металлических поверхностях. Это комфортно, и освобождает руки пользователя для выполнения задач. Работает на диоде Cree XP-L HI, американского производства, ресурс эксплуатации которого достигает 50 тысяч часов. Дальнобойность светового луча – 230 метров. Угол наклона головной части корпуса регулируется на 105 градусов. Для зарядки предлагается магнитный кабель. Модель обеспечена литий-ионным аккумулятором типоразмера 18650, ёмкость которого достигает 3400 миллиампер-часам. Максимальное время, в течение которого фонарь проработает, составляет 29 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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