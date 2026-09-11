Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккумулятор
Универсальный фонарь Fenix UC35 V2.0 стала достойным дополнением к линейке универсальный фонарей UC. Представленный фонарь получил один из самых современных светодиодов бренда Cree (Cree XP-L HI V3), который в свою очередь сочетает в себе прекрасные показатели освещения и низкое энергопотребление. Это позитивно сказывается на длительности работы фонаря от одного заряда, позволяя ему работать до 800 часов в режиме «Эко». Дальность исходящего луча света может достигать 266 метров, а яркость светового потока — до 1 000 люмен. Таких показателей удалось добиться не только за счёт применения новейшего светодиода, а и за счёт установки специального рефлектора с гладкой поверхностью. Управление фонарем производится с помощью двух клавиш. Та, что расположена возле «головной» части, выполнена из анодированной нержавеющей стали и позволяет поочередно переключать все режимы работы. К слову, в эту же кнопку встроен индикатор уровня заряда (пара диодов зеленого и красного цвета). Фонарь заряжается от центральной электросети 220V. Торцевая кнопка прорезинена и предназначена для быстрого доступа к режимам «Стробоскоп» и «Турбо». За счёт наличия функции «Памяти», при включении фонаря будет запущен последний выбранный режим работы, что позволит вам не настраивать Fenix UC35 V2.0 каждый раз при запуске, а просто пользоваться им с максимальным комфортом.
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