Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 лм, холодный свет, аккумулятор
Wizard C2 WR Magnet USB (Белый красный свет) это универсальный мультифонарь мощными красными белыми светодиодами впечатляющим временем работы до месяцев. Фонарь подойдет для выполнения работ темное время суток для сохранения ночного зрения при чередовании включенного выключенного света: туристической палатке, при чтении карт или наблюдении за звездным небом, для рыбалки, охоты, велопрогулок профессиональной деятельности. Дополнительный красный свет яркостью 230 люмен эффективен во время тумана или других условиях затрудненной видимости. Его можно использовать качестве заднего велогабарита или мигающего предупредительного сигнала. По достоинству оценят фонарь рыболовы охотники: красный свет не спугнет зверя или рыбу. Wizard C2 WR также обладает дополнительным преимуществом на природе позволяет применять фонарь, не привлекая назойливых насекомых. Аккумулятор 18650 Li-Ion зарядное устройство USB входят комплект.
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