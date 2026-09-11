Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный для велосипедов Fenix BC25R Cree XP-G3, 600 лм, аккумулятор
Компания Fenix пополнила серию велосипедных фонарей моделью BC25R. Это современная, яркая и удобная велофара, которая предлагает множество преимуществ по сравнению с обычными фонарями. Благодаря яркому свету и продуманной системе защищенности от повреждений, а также целому ряду дополнительных технологий, она обеспечивает велосипедисту высокий уровень безопасности езды в темноте. Центральным элементом велофары является светодиод, который и обеспечивает для нее возможность создавать качественное освещение. Используемая модель называется CreeXP-G3. Этот диод дает нейтрально-белый свет, который лучше всего воспринимается человеческим глазом. Такое освещение дает четкое понимание расстояния и объема. К тому же, рабочий потенциал XP-G3 составляет 50 000 часов (учитывается только время, когда фонарь включен). Что касается яркости, пользователь на свой выбор может включить режим на 50, 150, 350 или 600 люмен. Еще один режим запрограммирован на мигающий свет яркостью 150 люмен. Его предлагается использовать для подачи сигналов или же для лучшей заметности во время движения в сумерках, в тумане или во время дождя.
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