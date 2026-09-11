Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%6 600 руб. 8 583 руб.
В наличии
Код товара: 565531
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 600 руб. -23%
8 583 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
фонарь, налобное крепление, клипса, запасные уплотнительные кольца - 2 шт, магнитная USB-зарядка, 18350 Li-Ion (900 мАч), руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
55
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор
Фонарь Wizard C1 Pro обладает несколькими полезными функциями. У него предусмотрена защита для предотвращения непреднамеренной активации при случайном касании кнопки включения. Вы всегда сможете отследить текущий уровень заряженности благодаря встроенному цветному индикатору.
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Бренд
Тип товара
Фонарь налобный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
фонарь, налобное крепление, клипса, запасные уплотнительные кольца - 2 шт, магнитная USB-зарядка, 18350 Li-Ion (900 мАч), руководство пользователя
Страна производитель
Китай
Фонарь Wizard C1 Pro обладает несколькими полезными функциями. У него предусмотрена защита для предотвращения непреднамеренной активации при случайном касании кнопки включения. Вы всегда сможете отследить текущий уровень заряженности благодаря встроенному цветному индикатору.
Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Wizard C1 Pro Magnet Usb, 1000 лм, холодный свет, аккумулятор