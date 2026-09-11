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Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор

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Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 1
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 2
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 3
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 4
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 5
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 6
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 1
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 2
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 3
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 4
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 5
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 6
  • Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 400 руб.  3 022 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 482369
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Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х26х10
Вес, г.
200

Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор

Тонкий, легкий и стильный Armytek Zippy теперь 3 в 1. Мультифонарь Zippy Extended Set подходит для ежедневного использования, выполнения работ и кемпинга.

Отзывы о товаре Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Описание
Тонкий, легкий и стильный Armytek Zippy теперь 3 в 1. Мультифонарь Zippy Extended Set подходит для ежедневного использования, выполнения работ и кемпинга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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