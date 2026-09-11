Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%2 400 руб. 3 022 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482369
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х26х10
Вес, г.
200
Описание товара Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор
Тонкий, легкий и стильный Armytek Zippy теперь 3 в 1. Мультифонарь Zippy Extended Set подходит для ежедневного использования, выполнения работ и кемпинга.
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Бренд
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
Li-Pol
Страна производитель
Китай
Тонкий, легкий и стильный Armytek Zippy теперь 3 в 1. Мультифонарь Zippy Extended Set подходит для ежедневного использования, выполнения работ и кемпинга.
Мультифонарь светодиодный Armytek Zippy Extended Set Green, 200 лм, аккумулятор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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