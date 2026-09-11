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Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор

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Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 1
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 2
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 3
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 4
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 2
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 3
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 4
  • Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
5 370 руб.  9 410 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565576
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор
5 370 руб. -43%
9 410 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ARB-L16-700P
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
140

Описание товара Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор

Модель Fenix HM50R V2.0 это перезаряжаемый многофункциональный налобник. Он окажет пользу во время активного отдыха и туризма, к примеру, когда речь идёт о кемпинге, походах, либо работе в условиях нехватки освещения. Питание осуществляется от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора 16340, и этот аккумулятор представлен в комплектации. Наибольший световой поток составляет 700 люменов, а дальнобойность луча – 115 метров. Для работы модели используется диод знаменитого производителя Cree XP-G3 S4, освещение – белое. Срок службы такого диода достигает 50 тысяч часов. Помимо белого света также здесь возможен и красный свет. Съёмная конструкция фонаря даёт возможность его задействовать также и как ручную модель. Чтобы быстро и легко зарядить аккумулятор, имеется порт USB Type-C. Чтобы фонарь случайным образом не включился, когда это не требуется, можно заблокировать его.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ARB-L16-700P
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Модель Fenix HM50R V2.0 это перезаряжаемый многофункциональный налобник. Он окажет пользу во время активного отдыха и туризма, к примеру, когда речь идёт о кемпинге, походах, либо работе в условиях нехватки освещения. Питание осуществляется от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора 16340, и этот аккумулятор представлен в комплектации. Наибольший световой поток составляет 700 люменов, а дальнобойность луча – 115 метров. Для работы модели используется диод знаменитого производителя Cree XP-G3 S4, освещение – белое. Срок службы такого диода достигает 50 тысяч часов. Помимо белого света также здесь возможен и красный свет. Съёмная конструкция фонаря даёт возможность его задействовать также и как ручную модель. Чтобы быстро и легко зарядить аккумулятор, имеется порт USB Type-C. Чтобы фонарь случайным образом не включился, когда это не требуется, можно заблокировать его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор - стоимость товара 5370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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