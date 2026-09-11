Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный налобный Fenix HM50RV20, 700 лм, аккумулятор
Модель Fenix HM50R V2.0 это перезаряжаемый многофункциональный налобник. Он окажет пользу во время активного отдыха и туризма, к примеру, когда речь идёт о кемпинге, походах, либо работе в условиях нехватки освещения. Питание осуществляется от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора 16340, и этот аккумулятор представлен в комплектации. Наибольший световой поток составляет 700 люменов, а дальнобойность луча – 115 метров. Для работы модели используется диод знаменитого производителя Cree XP-G3 S4, освещение – белое. Срок службы такого диода достигает 50 тысяч часов. Помимо белого света также здесь возможен и красный свет. Съёмная конструкция фонаря даёт возможность его задействовать также и как ручную модель. Чтобы быстро и легко зарядить аккумулятор, имеется порт USB Type-C. Чтобы фонарь случайным образом не включился, когда это не требуется, можно заблокировать его.
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