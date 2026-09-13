Мультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый свет / 1100 лм и 400 лм
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Характеристики
Описание товара Мультифонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB / Белый и зеленый свет / 1100 лм и 400 лм
Аккумуляторный кемпинговый фонарь Armytek Wizard C2 WG Magnet USB с холодным и зеленым светом — идеальное решение для любителей туризма и активного отдыха на природе. Он с легкостью поместится в рюкзаке и станет надежным спутником в любых условиях. Фонарь можно использовать как налобный, бытовой на каждый день, для спорта и велофонарь. Комфортный широкий луч полностью обновленной оптической системы, стальной безель и закаленное стекло с просветляющим покрытием для защиты TIR-линзы. Инновационная технология позволяет использовать любые стандартные аккумуляторы 18650 Li-Ion. Полная защита от короткого замыкания даже в случае контакта магнитного порта с металлическими предметами. Активная защита от перегрева выше +58 °С в режиме реального времени и предупредительная индикация низкого заряда батареи. Полная защита от воды, грязи и пыли по стандарту IP68 — фонарь продолжает работать даже после погружения на глубину 10 м. Выдерживает падение с высоты до 10 м. Надежный и водонепроницаемый магнитный порт. В комплекте: фонарь, аккумулятор, магнитная USB-зарядка, налобное крепление, стальная клипса, 2 запасных уплотнительных кольца, инструкция на 8 языках.
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