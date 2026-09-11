Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1200 лм, аккумулятор
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
В наличии
Код товара: 481464
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
135
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1200 лм, аккумулятор
Невероятно дальнобойный свет до 451 метров!. Впечатляющая яркость. Постоянная яркость света даже при -25?C и при почти разряженном аккумуляторе. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Надежный корпус, цветные фильтры и оригинальные выносные кнопки для комфортной охоты и безопасного тактического применения. Гарантированная прочность — выдерживает падение с высоты 30 метров. Фонарь безотказно работает более 5 часов на глубине 50 метров
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Бренд
Тип товара
Фонарь тактический
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
ICR18650
Страна производитель
Китай
Невероятно дальнобойный свет до 451 метров!. Впечатляющая яркость. Постоянная яркость света даже при -25?C и при почти разряженном аккумуляторе. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Надежный корпус, цветные фильтры и оригинальные выносные кнопки для комфортной охоты и безопасного тактического применения. Гарантированная прочность — выдерживает падение с высоты 30 метров. Фонарь безотказно работает более 5 часов на глубине 50 метров
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator v3, 1200 лм, аккумулятор - по цене 6700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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