Top.Mail.Ru
Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 1
Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 2
Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 3
Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 4
Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 1
  • Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 2
  • Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 3
  • Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 4
  • Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
6 420 руб.  10 380 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 565633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм
6 420 руб. -38%
10 380 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х3
Вес, г.
129

Описание товара Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм

Модель фонаря Fenix WT16R является прибором со многими функциями, и светит он со встроенным литий-полимерным аккумулятором. Обеспечивает качественный ближний и дальний свет, а компактный и лёгкий корпус очень удобен в руке. Максимальная яркость – 300 люменов, расстояние действия – 115 метров. Может светить без подзарядки до 30 часов. Для пользователя доступны шесть режимов освещения в фонаре. Функционирует с двумя светодиодами Cree XP-E2, а также с диодом COB (для ближнего света), ресурс эксплуатации составляет 50 тысяч часов. Встроенный аккумулятор фонаря имеет ёмкость в 2000 миллиампер-часов, а напряжение – 3,6 вольта. Фонарь сочетает в себе дальний свет, ближний, а также режим жёлтых вспышек. Режим дальнего света пригодится, если речь идёт об использовании в рабочих пространствах с оборудованием либо операционных помещениях. Ближний свет, комфортный для органов зрения, помогает рассмотреть те предметы, что находятся поблизости. Мягкое световое пятно хорошо воспринимается глазами. Надёжность и безопасность. Режим жёлтых вспышек нужен для безопасности пользователя. Активация этого режима помогает сообщать о вероятной угрозе в производственных и рабочих помещениях.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FENIX
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Модель фонаря Fenix WT16R является прибором со многими функциями, и светит он со встроенным литий-полимерным аккумулятором. Обеспечивает качественный ближний и дальний свет, а компактный и лёгкий корпус очень удобен в руке. Максимальная яркость – 300 люменов, расстояние действия – 115 метров. Может светить без подзарядки до 30 часов. Для пользователя доступны шесть режимов освещения в фонаре. Функционирует с двумя светодиодами Cree XP-E2, а также с диодом COB (для ближнего света), ресурс эксплуатации составляет 50 тысяч часов. Встроенный аккумулятор фонаря имеет ёмкость в 2000 миллиампер-часов, а напряжение – 3,6 вольта. Фонарь сочетает в себе дальний свет, ближний, а также режим жёлтых вспышек. Режим дальнего света пригодится, если речь идёт об использовании в рабочих пространствах с оборудованием либо операционных помещениях. Ближний свет, комфортный для органов зрения, помогает рассмотреть те предметы, что находятся поблизости. Мягкое световое пятно хорошо воспринимается глазами. Надёжность и безопасность. Режим жёлтых вспышек нужен для безопасности пользователя. Активация этого режима помогает сообщать о вероятной угрозе в производственных и рабочих помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...