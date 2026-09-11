Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный Fenix WT16R, 300 лм
Модель фонаря Fenix WT16R является прибором со многими функциями, и светит он со встроенным литий-полимерным аккумулятором. Обеспечивает качественный ближний и дальний свет, а компактный и лёгкий корпус очень удобен в руке. Максимальная яркость – 300 люменов, расстояние действия – 115 метров. Может светить без подзарядки до 30 часов. Для пользователя доступны шесть режимов освещения в фонаре. Функционирует с двумя светодиодами Cree XP-E2, а также с диодом COB (для ближнего света), ресурс эксплуатации составляет 50 тысяч часов. Встроенный аккумулятор фонаря имеет ёмкость в 2000 миллиампер-часов, а напряжение – 3,6 вольта. Фонарь сочетает в себе дальний свет, ближний, а также режим жёлтых вспышек. Режим дальнего света пригодится, если речь идёт об использовании в рабочих пространствах с оборудованием либо операционных помещениях. Ближний свет, комфортный для органов зрения, помогает рассмотреть те предметы, что находятся поблизости. Мягкое световое пятно хорошо воспринимается глазами. Надёжность и безопасность. Режим жёлтых вспышек нужен для безопасности пользователя. Активация этого режима помогает сообщать о вероятной угрозе в производственных и рабочих помещениях.
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