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Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор

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Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
4000
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 1
  • Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715155
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор
7 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
4000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х5
Вес, г.
230

Описание товара Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор

Флагман серии Prime, в котором рекордная мощность светового потока 4000 люмен сочетается с впечатляющей дальностью 260 метров. Получив высокую дальнобойность, фонарь при этом сохранил широкий угол света, характерный для других моделей серии. Prime C2 Pro Max станет отличным решением для повседневного использования на открытой местности. Он позволит подсветить значительную территорию во время прогулки с собакой в парке или во время кемпинга в лесу. Фонарь незаменим в качестве источника аварийного освещения: в больших помещениях, например, на производстве, или в случае неисправности автомобиля на дороге. Prime C2 Pro Max — это универсальная модель для специалистов в сфере охранной деятельности. Луч с большим центральным пятном и широкой засветкой оптимален как для применения на близких дистанциях, так и для высвечивания отдельных удаленных объектов при патрулировании территории. Еще одна важная особенность — рекордное время работы в базовых режимах, более 20 часов на одном заряде комплектного аккумулятора 21700 Li-Ion. Фонарь также работает на распространенном элементе питания 18650 Li-Ion с использованием адаптера. Модель имеет несколько вариантов фиксации благодаря наличию чехла, ремешка из паракорда и встроенного магнита в задней крышке. Совместима с опциональными цветными фильтрами для решения специализированных задач.

Отзывы о товаре Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь
Назначение
ручной, универсальный
Количество режимов работы
6
Источник света
светодиод
Количество ламп
1
Световой поток, Лм
4000
Защита от удара
Да
Водонепроницаемый корпус
да
Степень защиты
IP68
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Развернуть
Комплектация элементом питания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Флагман серии Prime, в котором рекордная мощность светового потока 4000 люмен сочетается с впечатляющей дальностью 260 метров. Получив высокую дальнобойность, фонарь при этом сохранил широкий угол света, характерный для других моделей серии. Prime C2 Pro Max станет отличным решением для повседневного использования на открытой местности. Он позволит подсветить значительную территорию во время прогулки с собакой в парке или во время кемпинга в лесу. Фонарь незаменим в качестве источника аварийного освещения: в больших помещениях, например, на производстве, или в случае неисправности автомобиля на дороге. Prime C2 Pro Max — это универсальная модель для специалистов в сфере охранной деятельности. Луч с большим центральным пятном и широкой засветкой оптимален как для применения на близких дистанциях, так и для высвечивания отдельных удаленных объектов при патрулировании территории. Еще одна важная особенность — рекордное время работы в базовых режимах, более 20 часов на одном заряде комплектного аккумулятора 21700 Li-Ion. Фонарь также работает на распространенном элементе питания 18650 Li-Ion с использованием адаптера. Модель имеет несколько вариантов фиксации благодаря наличию чехла, ремешка из паракорда и встроенного магнита в задней крышке. Совместима с опциональными цветными фильтрами для решения специализированных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь Armytek Prime C2 Pro Max USB+18350, 4000 лм, холодный свет, аккумулятор - купить по цене 7010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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