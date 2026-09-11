Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор
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Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB, 1400 лм, теплый свет, аккумулятор
Туристические фонари Armytek представляют собой надежное и удобное решение для любителей приключений и активного отдыха. Эти фонари оснащены водонепроницаемым корпусом, который обеспечивает надежную работу в любых погодных условиях, будь то дождь или влажность. Вес устройства составляет всего 136 граммов, что делает его легким и удобным для переноски в рюкзаке или кармане. Фонарь оборудован одной эффективной лампой, которая обеспечивает яркое освещение на протяжении длительного времени. Используемый тип питания — аккумулятор, работающий на li-Ion батареях, что гарантирует длительное использование без необходимости частой замены элемента питания. В комплекте уже предусмотрена необходимая батарея, поэтому фонарь готов к использованию сразу после покупки. Созданный специально для туризма, этот фонарь станет надежным помощником в походах, на кемпингах и в любых ситуациях, где требуется качественное освещение. Бренд Armytek известен своим качеством и инновационным подходом к производству осветительных приборов, что делает их выбор надежным и практичным для любого путешественника.
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