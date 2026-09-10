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Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989)

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Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989) - фото 1
Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989) - фото 2
Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989)
3 910 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
76

Описание товара Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989)

По темной матовой поверхности этой зажигалки вьется незатейливый орнамент, сделанный по технологии нанесения цветных изображений, которой художники Zippo владеют филигранно. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным щелчком. Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость. Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь. Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Описание
По темной матовой поверхности этой зажигалки вьется незатейливый орнамент, сделанный по технологии нанесения цветных изображений, которой художники Zippo владеют филигранно. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным щелчком. Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость. Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь. Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Tone on Tone Design (29989) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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