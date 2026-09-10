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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B)

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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B)
3 750 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B)

Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Brass (254B) - стоимость товара 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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