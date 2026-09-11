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Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая

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Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая - фото 1
Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая - фото 1
  • Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая
3 750 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
хром
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая

Серебристая глянцевая зажигалка с оригинальной картинкой. Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
хром
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Описание
Серебристая глянцевая зажигалка с оригинальной картинкой. Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с полосками, с покрытием High Polish Chrome, латунь/сталь, серебристая - стоимость товара 3750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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