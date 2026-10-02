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Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150)

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Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 5
Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 5
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150)
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150)

Классическая ветронепроницаемая бензиновая зажигалка Zippo Black Ice имеет лаконичные прямые формы. Специальное покрытие оттенка черного льда (инея) обеспечивает люминесцирующий отблеск, мягко играющий при разном освещении. Название зажигалки отлично характеризует не только ее цвет, но и стиль. Дизайн не предполагает ничего лишнего, только нордическая строгость и минимализм. Зажигалка Zippo 150 смотрится очень эффектно и солидно, она идеально подойдет для подарка коллеге или бизнес-партнеру. А друг – заядлый курильщик – будет несказанно рад такому подарку. Это одна из тех вещей, которыми пользуются постоянно, а не откладывают в ящик за ненадобностью. Таким образом, если вы хотите, чтобы человек помнил о вас все время, – подарите ему действительно необходимую, полезную, функциональную вещь. Износоустойчивый корпус хорошо защищает внутренний механизм от ветра, осадков и других негативных факторов. Такая зажигалка может безотказно проработать очень долгое время. Модели этого бренда долгие годы находятся на пике популярности, что лишний раз подчеркивает их надежность.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Классическая ветронепроницаемая бензиновая зажигалка Zippo Black Ice имеет лаконичные прямые формы. Специальное покрытие оттенка черного льда (инея) обеспечивает люминесцирующий отблеск, мягко играющий при разном освещении. Название зажигалки отлично характеризует не только ее цвет, но и стиль. Дизайн не предполагает ничего лишнего, только нордическая строгость и минимализм. Зажигалка Zippo 150 смотрится очень эффектно и солидно, она идеально подойдет для подарка коллеге или бизнес-партнеру. А друг – заядлый курильщик – будет несказанно рад такому подарку. Это одна из тех вещей, которыми пользуются постоянно, а не откладывают в ящик за ненадобностью. Таким образом, если вы хотите, чтобы человек помнил о вас все время, – подарите ему действительно необходимую, полезную, функциональную вещь. Износоустойчивый корпус хорошо защищает внутренний механизм от ветра, осадков и других негативных факторов. Такая зажигалка может безотказно проработать очень долгое время. Модели этого бренда долгие годы находятся на пике популярности, что лишний раз подчеркивает их надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Black Ice (150) - по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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