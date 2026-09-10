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Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855)

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Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855) - фото 1
Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855)
5 700 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855)

Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855) - стоимость товара 5700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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