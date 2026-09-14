Зажигалка Zippo Classic с покрытием 540 Tumbled Brass разноцветная
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием 540 Tumbled Brass разноцветная
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Эта завораживающая зажигалка, выполненнная методом 540 Фьюжен, имитирует ослепительные каньоны и пещеры американского Юго-Запада. Цветовые переходы плавно перетекают по всем сторонам изделия, а логотип Zippo добавляет тонкий контраст к органичному дизайну. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
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