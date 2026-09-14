Зажигалка Zippo Notebook Design с покрытием 540 Matte разноцветная матовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб.
В наличии
Код товара: 738393
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150
Описание товара Зажигалка Zippo Notebook Design с покрытием 540 Matte разноцветная матовая
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Дизайн, выполненный методом Цвет на 540°, имитирует сильно поношенную тетрадь, обклеенную наклейками с изображением винтажных зажигалок Zippo, логотипов и значков. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 420 руб.1355 руб. в СплитЗажигалка Zippo 1941 Replica с покрытием Black Crackle черный ма...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитЗажигалка Zippo Mushroom Forest Design с покрытием 540 Matte раз...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитЗажигалка Zippo Frozen Valley с покрытием 540 Matte разноцветная...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитЗажигалка Zippo Galactic Landscape Design с покрытием 540 Matte ...
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитЗажигалка Zippo Graffiti King с покрытием 540 Matte разноцветная...
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитЗажигалка Zippo Where Eagles (20854)
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитЗажигалка Zippo Timberwolves Emblem (20855)
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитЗажигалка Zippo №352B High Polish Brass (352B)
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитЗажигалка Zippo Harley-Davidson (20230)
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием 540 Tumbled Brass разноцветн...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Painted Tiger Design с покрытием 540 Tumbled Bra...
-
В наличииЦена 5 920 руб.1480 руб. в СплитЗажигалка Zippo Space in Color Design с покрытием 540 Tumbled Ch...
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
матовая
Страна производитель
США
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Дизайн, выполненный методом Цвет на 540°, имитирует сильно поношенную тетрадь, обклеенную наклейками с изображением винтажных зажигалок Zippo, логотипов и значков. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Зажигалка Zippo Notebook Design с покрытием 540 Matte разноцветная матовая - стоимость товара 5670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Notebook Design с покрытием 540 Matte разноцветная матовая