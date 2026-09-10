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Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230)

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Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) - фото 1
Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) - фото 2
Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) - фото 3
Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Harley-Davidson (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230)
5 820 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Harley-Davidson (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
5х4х3
Вес, г.
100

Описание товара Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230)

Street Chrome. Упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Harley-Davidson (Zippo)
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Описание
Street Chrome. Упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. Пожизненная гарантия. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Harley-Davidson (20230) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5820 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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