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Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Where Eagles (20854)

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Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 1
Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 2
Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 3
Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 4
Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зажигалка Zippo Where Eagles (20854)
5 700 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Where Eagles (20854)

Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным доп

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Where Eagles (20854)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно
Страна производитель
США
Описание
Упакована в коробку созданную из экологически чистых материалов. Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo. Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным доп
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Where Eagles (20854) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5700 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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