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Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм

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Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 1
Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 2
Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 3
Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 4
Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 5
Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 6
Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 7
Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 8
Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Wolf Design
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 1
  • Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 2
  • Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 3
  • Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 4
  • Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 5
  • Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 6
  • Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 7
  • Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 8
  • Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586879
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Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Wolf Design
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
рисунок
Особенности
ветрозащита, многократная заправка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм

Внимание почитателям волков - этот дизайн разработан специально для вас. Натуралистично очерченный силуэт серого брата изображен традиционно воющим на сияющую полную луну в высоком иссиня-темном небе. В создании дизайна использовался новый техпроцесс Zippo 540 Color, который позволяет покрывать абсолютно всю поверхность зажигалки детально прорисованными художественными изображениями. Сочные цвета буквально заполняют собой этот блистательный образец искусства, без которого ваша коллекция наверняка окажется неполной! Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. • Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным "щелчком"; • Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость; • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; • Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремни, фитили и высококачественное топливо Zippo;

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Wolf Design
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
рисунок
Особенности
ветрозащита, многократная заправка
Страна производитель
США
Описание
Внимание почитателям волков - этот дизайн разработан специально для вас. Натуралистично очерченный силуэт серого брата изображен традиционно воющим на сияющую полную луну в высоком иссиня-темном небе. В создании дизайна использовался новый техпроцесс Zippo 540 Color, который позволяет покрывать абсолютно всю поверхность зажигалки детально прорисованными художественными изображениями. Сочные цвета буквально заполняют собой этот блистательный образец искусства, без которого ваша коллекция наверняка окажется неполной! Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. • Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным "щелчком"; • Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость; • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; • Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремни, фитили и высококачественное топливо Zippo;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Wolf Design с покрытием 540 Matte, латунь/сталь, разноцветная, матовая, 38x13x57 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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