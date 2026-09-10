Набор Zippo Влюбленные зомби (28987)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Подарочный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%7 540 руб. 10 656 руб.
В наличии
Код товара: 387007
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 540 руб. -29%
10 656 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подарочный набор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
200
Описание товара Набор Zippo Влюбленные зомби (28987)
Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
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Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Набор Zippo Влюбленные зомби (28987) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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