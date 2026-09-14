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Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая

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Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 1
Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 2
Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 3
Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 4
Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 5
Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 6
Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 7
Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 8
Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 6
  • Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 7
  • Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 8
  • Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая
10 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Эффектная зажигалка Armor® с покрытием Черный лед украшена богатой текстурированной многогранной гравировкой, которая подчеркивает ярко выделяющийся мотив Zippo на фоне классического дизайна язычков пламени. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Эффектная зажигалка Armor® с покрытием Черный лед украшена богатой текстурированной многогранной гравировкой, которая подчеркивает ярко выделяющийся мотив Zippo на фоне классического дизайна язычков пламени. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Reverse Carve с покрытием Black Ice чёрная глянцевая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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